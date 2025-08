Riunito oggi a Palazzo Chigi il Tavolo del vino

"Il Governo intende continuare a sostenere in maniera concreta un settore fondamentale per l'economia italiana e che non possiamo permetterci di disperdere"

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi il Tavolo del vino, convocato dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. All'incontro, che si è concluso con l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno partecipato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, il presidente di Ice, Matteo Zoppas e il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.

L'obiettivo dell'incontro, come ha evidenziato Lollobrigida in apertura, è stato quello di rispondere in maniera puntuale alle richieste sollevate dalla filiera vitivinicola e di affrontare le questioni che riguardano il settore. Un tavolo di ascolto, in cui le rappresentanze della filiera del vino e le associazioni di categoria hanno apprezzato all'unanimità l'operato del Governo in questi anni e hanno espresso preoccupazioni per la tendenza alla criminalizzazione del vino, spesso associato all'abuso in modo semplicistico, e per le pressioni sui mercati esteri per effetto delle tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti.

"Il Governo intende continuare a sostenere in maniera concreta un settore fondamentale per l'economia italiana e che non possiamo permetterci di disperdere. L'Italia è leader mondiale nella produzione di vino e ha raggiunto nel 2024 la cifra record di 8,1 miliardi di euro nell'export, con un incremento del 5,5% rispetto al 2023. Un traguardo straordinario che dimostra la forza, la qualità e la competitività del vino italiano", ha sottolineato il ministro Lollobrigida nel corso dell'incontro. "Con ColtivaItalia il Governo ha messo in campo un miliardo per rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana e sostenere in modo strutturale settori chiave come quello del vino. Siamo determinati a difendere le nostre eccellenze a fianco dei produttori che ogni giorno contribuiscono alla crescita economica dell'intera Nazione", ha concluso.