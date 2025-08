GourmAut, un panino ripieno di solidarietà

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, rinnova con entusiasmo la sua collaborazione con PizzAut Onlus per un obiettivo comune: sostenere l'occupabilità e l'autonomia delle persone nello spettro autistico, lanciando anche quest'anno l’iniziativa legata all'attesissimo panino GourmAut.

Fino al 15 ottobre 2025, in tutti i punti vendita Autogrill in Italia aderenti all’iniziativa, per ogni porzione di panino GourmAut venduto, Autogrill devolve 1 euro a PizzAut per finanziare l’acquisto di una casa. In particolare, il ricavato andrà a sostenere il progetto "Palestre di Autonomia Abitativa" di PizzAut, offrendo ai ragazzi e alle ragazze autistiche spazi e percorsi per sperimentare e avvicinarsi a una vita indipendente.

“In linea con il percorso di sostenibilità di Avolta, Journey Sustainably On, crediamo che integrazione e inclusione siano valori fondamentali per costruire un'organizzazione e una cultura aziendale che valorizzi la diversità in ogni sua forma -commentato Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B e Retail di Avolta- Per questo ci impegniamo a investire in progetti concreti e a sostenere realtà che favoriscono l’occupazione dei più fragili. Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sodalizio con una realtà come PizzAut, con cui condividiamo una visione che pone le persone al centro”.

Aggiunge Nico Acampora, fondatore di PizzAut e presidente di PizzAut Onlus: "continuare a collaborare con Autogrill è una grande soddisfazione per noi. Anche attraverso il panino GourmAut di Autogrill possiamo arrivare a parlare alle persone del valore del nostro impegno per l'inclusione. Riscontrare che una grandissima realtà come Autogrill crede nel nostro progetto e poter contare sul loro sostegno costante ci incoraggia a fare di più e meglio per costruire insieme le basi per un futuro più inclusivo e «di valore», e mi riferisco al valore delle persone che possono, tutte, contribuire alla nostra società. Il sogno di un mondo migliore si costruisce ogni giorno, e anche con piccoli gesti".

A supporto dell'iniziativa, è stata creata una campagna di comunicazione vivace e coinvolgente, realizzata con Connexia, il brand di marketing e comunicazione di Retex, sotto la direzione creativa di Adriano Aricò e in collaborazione con la CdP Trees Home.

Protagonisti della campagna, diffusa su Meta, TikTok e Google Ads, sono Nico Acampora, fondatore e presidente di PizzAut Onlus, e i ragazzi dell'associazione. Il video, in particolare, accompagna lo spettatore in un viaggio divertente dove Nico e i ragazzi si fingono navigatori, esortando l'automobilista a fermarsi in Autogrill e scegliere GourmAut, dimostrando come anche un gesto semplice possa cambiare il corso di un viaggio.

“Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti per accompagnare ancora una volta Autogrill e PizzAut in questa nuova tappa del loro 'viaggio' insieme -commenta Massimiliano Trisolino, managing Partner di Connexia- potendo offrire un contributo rilevante, sul piano della consulenza strategica e creativa, a un progetto di DE&I autentico”.

Il panino GourmAut si conferma un simbolo di condivisione e inclusione, grazie alla sua forma circolare, da cui si ricavano quattro porzioni perfette per essere gustate insieme. Le materie prime, selezionate con cura, garantiscono un'esperienza di gusto autentica: prosciutto cotto di alta qualità, zucchine, robiola di bufala e pomodorini secchi.

Questa iniziativa, sottolinea la nota ufficiale, consolida l'impegno di Autogrill per l'inclusione sociale e lavorativa al fianco di PizzAut. Una collaborazione iniziata lo scorso anno con l'assunzione in distacco di Edoardo, cameriere di PizzAut, proseguita con altre attività, tra cui la campagna AUToprodotta per il lancio dell’iniziativa relativa al panino GourmAut, che ha permesso di devolvere nel 2024 a PizzAut l’importo di 200.000 euro, finanziando così l'acquisto del food truck nell’ambito del progetto dell’associazione denominato PizzAutobus.