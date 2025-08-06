Vinext si quota sul segmento Egm

Vinext, azienda veronese specializzata in biotecnologie e tecnologie per l'enologia, la brassicoltura e proposte innovative per il settore agroalimentare, ha ottenuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, il listino dedicato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.



L'ammissione alle negoziazioni, il cui avvio è fissato venerdì 8 agosto 2025, è avvenuta dopo aver chiuso con successo il collocamento di n° 999.555 azioni ordinarie, derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 24 aprile 2025. Il prezzo dell'offerta è stato fissato in 2 euro per azione e la raccolta complessiva è stata pari a circa 1,9 milioni di euro con una capitalizzazione prevista alla data di inizio negoziazioni di Euro 5,2 milioni con riferimento alle sole azioni ordinarie (Euro 5,6 milioni incluse le azioni a voto plurimo). Nell'ambito dell'operazione, l'anchor investor International Technologies ha sottoscritto n. 555.555 azioni ordinarie al prezzo di emissione di Euro 1,80 per azione (pari a un prezzo di IPO scontato del 10%), assumendo un impegno di lock-up della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni.



"L'operazione ha registrato un'importante adesione da parte del mercato, con una domanda complessiva che ha superato di oltre il 30% il numero massimo di azioni previsto. Particolarmente rilevante è stata la partecipazione di investitori istituzionali di primario livello, a conferma del forte interesse e della fiducia riposta nel progetto industriale e nelle prospettive di crescita della Società. La quotazione in Borsa è motivo di grande orgoglio e rappresenta per noi l'inizio di un nuovo percorso e non un traguardo. È una scelta strategica per rafforzare la nostra solidità, crescere con trasparenza e generare valore per azionisti, collaboratori e comunità. Puntiamo a raggiungere nuovi obiettivi rimanendo fedeli ai nostri valori fondanti: sostenibilità, qualità e innovazione. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che ci hanno accompagnato con convinzione in questa fase: colleghi, clienti, advisor e tutti gli investitori che hanno sostenuto questo processo", commenta Salvatore Vignola, Amministratore Delegato e Presidente di Vinext.

Nel 2024 l'azienda ha realizzato un fatturato di circa 6 milioni di euro.