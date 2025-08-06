Coop Alleanza 3.0 rinnova contratto con AZ

Coop Alleanza 3.0 e AZ hanno rinnovato per altri nove anni il contratto di master franchising che le lega da quasi un decennio, garantendo la presenza del marchio Coop e dei prodotti a marchio proprio nei 59 punti vendita della rete calabrese, tra diretti e affiliati. La distribuzione nella regione è effettuata attraverso 11 negozi in provincia di Cosenza, 17 a Catanzaro, 8 a Crotone, 16 a Reggio Calabria e 7 a Vibo Valentia.

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con AZ, un partner che ci accompagna e rappresenta in Calabria da quasi 10 anni", ha dichiarato Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, che ha ricordato come nel 2024 la cooperativa abbia realizzato oltre 400 milioni di euro di fatturato, di cui oltre il 10% da prodotti a marchio Coop.

"Il rinnovo dell'accordo rappresenta la conferma di una visione condivisa orientata alla sostenibilità e al bene comune", ha affermato Desiderio Noto, ad di AZ spa, sottolineando l'obiettivo di generare un impatto positivo per clienti, territori e ambiente.