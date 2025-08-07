Do you want to access to this and other private contents?
Italian Frozen Food diventa Appetais Group
Nuova sede a Bedizzole (BS) per far crescere il polo italiano del surgelato tra il bresciano e Genova
Cambia nome la holding Italian Frozen Food e diventa Appetais Group, trasferendo la sede sociale a Bedizzole, in provincia di Brescia. L'obiettivo del "cambio di insegna" è quello di far crescere un vero e proprio polo italiano del surgelato situato tra Bedizzole e Genova dove è nato nel 2019 il marchio IFFH-Italian Frozen Food Holding Spa, nata dalla jv tra Appetais Spa, radicata da oltre 20 anni n...
EFA News - European Food Agency
