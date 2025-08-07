Borse positive nel giorno della partenza dei dazi

"Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli USA". Lo ha dichiarato ieri, quasi come fosse un Paperon de' Paperoni disneyano, il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth. E la frase, in quest'America che punta in alto, ha fatto bene alle borse: a New York, il Dow Jones ha chiuso sostanzialmente stabile in rialzo dello 0,18% mentre l'S&P-500 ha terminato la giornata in aumento dello 0,73%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,29%); come pure buona la prestazione dell'S&P 100 (+1%).

Tanto entusiasmo per una frase? No, o meglio non solo. Piuttosto gli investitori si sono lasciati trasportare dalla partenza dei dazi, attesa oggi 7 agosto, e alle trimestrali sopra le attese, mentre aumentano le scommessa per un taglio di tassi per settembre, da parte della Federal Reserve.

Non a caso tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, ecco Wal-Mart (+4,08%) e McDonald's (+2,98%) che ieri ha presentato i numeri (positivi) della trimestrale (leggi notizia EFA News). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Coca-Cola Europacific Partners, che ha chiuso a -7,13% dopo avere indicato numeri negativi.

Più o meno stesso scenario questa mattina in Europa. Nel giorno in cui scatta l'entrata in vigore dei dazi decisi dall'amministrazione Trump, che per l'Unione europea sono stati fissati al 15%, parte in aumento dello 0,5% per il FTSE MIB di Piazza Affari a Milano. Molto positivo il Dax tedesco (+0,98%) seguito da vicino dal Cac40 francese (+0,79%) e dallo Smi svizzero (+0,6%). Debole Londra che apre in modesto ribasso dello 0,24%

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,168.