L'Ucraina invade l'Europa. Col pollame

L'Ucraina si prepara a invadere l'Europa. No, non è un'escalation del conflito con la Russia In questo caso niente carri armati nè bombe ma una dichiarazione decisamente piu pacifica di lotta a colpi di... pollame. Perutnina Ptuj, azienda slovena psrte del Gruppo ucraino MHP ha ufficialmente chiuso la transazione per l'acquisizione di oltre il 92% del capitale sociale del Grupo Uvesa, uno dei principali produttori verticalmente integrati di pollame e carne suina in Spagna.

La chiusura della transazione, stoplinea il comunicato ufficiale, è stata possibile dopo il "completamento del periodo di adesione all'accordo di acquisto di azioni, firmato nel marzo 2025, e dopo aver ottenuto tutte le necessarie approvazioni normative". In particolare, MHP ha ricevuto le approvazioni delle autorità antitrust di Ucraina, Spagna, Arabia Saudita, Serbia, Montenegro e Kosovo, nonché le approvazioni per il controllo delle fusioni e delle sovvenzioni estere da parte della Commissione europea. Di conseguenza, la transazione è stata ufficialmente completata. L'azienda è diventata proprietaria di oltre il 92% delle azioni di Uvesa, dopo aver raggiunto un accordo con tutti i venditori. MHP controlla ora i processi fondamentali e le attività operative dell'azienda.

"Ora che l'accordo è stato chiuso, stiamo passando alla fase di integrazione -sottolinea John Rich, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di MHP-. Il nostro obiettivo è costruire sui punti di forza di Uvesa concentrandoci sull'eccellenza operativa e sullo sviluppo sostenibile. Siamo inoltre profondamente impegnati a investire nel nostro team, creando un ambiente in cui il talento possa prosperare e l'innovazione sia parte del lavoro quotidiano". Sostenuti dall'esperienza e dalla competenza internazionale di MHP, siamo fiduciosi nella nostra capacità di aprire nuove opportunità e di generare valore a lungo termine. Il processo di integrazione darà priorità all'allineamento operativo, alla condivisione delle conoscenze e a investimenti mirati in efficienza e innovazione di prodotto. Insieme, le aziende esploreranno anche le opportunità per rafforzare le capacità di esportazione ed espandere la loro presenza nei mercati europei e mediorientali.

Aggiunge Antonio Sanchez, presidente di Uvesa: "La partnership con MHP segna un nuovo capitolo significativo per Uvesa, che potrà sfruttare la sua crescita grazie alla vasta esperienza di MHP nell'innovazione operativa, e continuare a consolidare la sua eccellenza con la produzione sostenibile di alimenti di alta qualità e garantire la totale sicurezza alimentare'.

La transazione è stata regolata in contanti al momento del closing:: un prezzo di acquisto fisso di 225 euro per azione e un corrispettivo potenziale fino a 21,43 euro per azione, sostenuto da una garanzia bancaria a prima richiesta.

Informazioni su MHP

MHP

Azienda internazionale nel campo delle tecnologie alimentari e agricole. Ha impianti di produzione in Ucraina e nell'Europa sudorientale. Le azioni di MHP sono quotate alla Borsa di Londra.

Impiega più di 36.000 persone in Ucraina e all'estero ed è annoverata tra i 20 migliori datori di lavoro in Ucraina secondo Forbes. esporta prodotti in oltre 70 Paesi del mondo. La banca di terra è di 360.000 ettari in 12 regioni dell'Ucraina. MHP è il principale produttore di pollo in Europa ed è tra i primi 10 produttori di pollo a livello mondiale secondo la valutazione di WattPoultry. L'azienda sviluppa più di 15 marchi alimentari e, insieme a partner, diverse catene, tra cui i negozi “Meat Market” e i punti vendita “Döner Market”. Il fondatore e amministratore delegato di MHP è l'imprenditore ucraino Yurii Kosyuk.

Il Grupo Uvesa

Lader di spicco dell'industria alimentare spagnola: è uno dei principali produttori spagnoli di pollame, gestisce impianti all'avanguardia, dotati di automazione avanzata e di rigorosi controlli di processo. Questo ha permesso all'azienda di ottenere certificazioni internazionali in materia di qualità e sicurezza alimentare. Uvesa produce anche carne di maiale e lavora nell'area della genetica, essendo un importante fornitore delle principali aziende di carne del Paese.

Settore mangimi

Perutnina Ptuj

Con sede a Ptuj, in Slovenia, è un produttore di pollame e un'azienda alimentare con una ricca tradizione che risale al 1905. È un gruppo internazionale di 16 aziende con più di 5.200 dipendenti in 7 Paesi, che gestisce 15 stabilimenti di produzione e 3 società commerciali. Perutnina Ptuj è una società interamente controllata dal Gruppo MHP.

