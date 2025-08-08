Tempi duri per i surgelati di Nomad Food (Findus)

Nomad Foods Limited, multinazionale dei surgelati che ha in portafoglio marchi come Findus, ha reso noti i risultati finanziari per il periodo di tre e sei mesi conclusosi il 30 giugno 2025. Le performance finanziarie del secondo trimestre 2025, confrontate con quelle del secondo trimestre 2024, includono un fatturato diminuito dello 0,8% a 747 milioni di euro e un fatturato organico in calo dell'1,1% con un calo dei volumi dell'1%. Il margine lordo rettificato è diminuito di 310 punti base, l'ebitda rettificato è diminuito del 7,2%, attestandosi a 129 milioni di euro. L'eps rettificato è diminuito del 9,1% a 0,40 euro.

I risultati del primo semestre 2025 rispetto ai primi sei mesi del 2024 vedono ricavi diminuiti dell'1,9% a 1,507 miliardi di euro. Il fatturato organico è diminuito del 2,4% ed è stato determinato da un calo dei volumi del 2,3% e da un calo del prezzo/mix dello 0,1%. L'utile lordo rettificato è diminuito del 5,5% a 419 milioni di euro, il margine lordo rettificato è diminuito di 110 punti base, attestandosi al 27,8%, "a causa dei venti inflazionistici della catena di approvvigionamento". Le spese operative rettificate sono diminuite del 4,2% a 219 milioni di euro, "grazie alla riduzione dei costi generali che ha più che compensato l'aumento a una sola cifra delle spese di pubblicità e promozione". L'ebitda rettificato è diminuito del 4,7% a 249 milioni di euro e l'utile rettificato del periodo è diminuito del 14% a 114 milioni di euro.- L'eps rettificato è diminuito di 0,07 euro, attestandosi a 0,74 euro, "a causa della diminuzione dell'utile rettificato del periodo e del minor numero di azioni in circolazione".

"Quest'anno si sta rivelando più impegnativo del previsto -spiega Stéfan Descheemaeker, amministratore delegato di Nomad Foods-. Il clima caldo da record in molti mercati dell'Europa occidentale ha sconvolto il comportamento dei consumatori, portando a cambiamenti nelle strategie di merchandising dei rivenditori e contribuendo al calo dei volumi, in particolare nelle nostre categorie di surgelati salati. Pur essendo spiacevole, riconosciamo che si tratta di un fenomeno transitorio e ci concentriamo su ciò che possiamo controllare"

"Il nostro volano commerciale rimane efficace e le nostre iniziative di innovazione e rinnovamento stanno guadagnando slancio -aggiunge il manager-. Questo ci ha permesso di migliorare la quota di mercato nel trimestre e di accelerare la crescita del sell-out al dettaglio misurato da Nielsen e Circana a +1%, portando la crescita del sell-out al dettaglio da inizio anno a +0% fino a metà giugno.+0,7% a metà giugno. Siamo entusiasti dei nostri piani di innovazione e attivazione e, ipotizzando un clima normale, ci aspettiamo che le vendite organiche tornino a crescere nella seconda metà dell'anno. Stiamo inoltre intraprendendo azioni di produttività incrementale per meglio equipaggiarci per controllare il nostro destino e fornire una crescita costante della linea di fondo e una solida generazione di cassa".

Aggiunge Noam Gottesman, co-presidente e fondatore di Nomad Foods: "sebbene quest'anno Nomad Foods abbia dovuto affrontare una serie di venti contrari esterni, sono incoraggiato dal miglioramento delle prestazioni sul mercato che la società ha ottenuto. La capacità di stabilizzare la quota di mercato nel trimestre dimostra che i piani commerciali stanno funzionando. Inoltre, le iniziative di crescita di Nomad per il resto di quest'anno e per il prossimo sono impressionanti e credo che la crescita della categoria si riprenderà e si tradurrà in forti risultati finanziari in futuro. La salute di fondo dell'azienda è solida".

Per quanto riguarda la guidance per l'intero 2025 la nota ufficiale comunica che "la società sta abbassando le sue previsioni per l'intero anno a causa dei risultati del primo semestre più deboli del previsto e per migliorare la sua capacità di assorbire altre perturbazioni impreviste nella seconda metà dell'anno, qualora dovessero verificarsi. Per l'intero anno si prevede che il fatturato organico sia piatto o pari a -2% rispetto alla precedente previsione di una variazione dello 0%-2% su base annua".

"L'intervallo di riferimento per l'ebitda rettificato per l'intero anno è ora compreso tra -3% e -7% anno su anno, rispetto alla precedente previsione di una variazione dello 0%-2% anno su anno. L'eps rettificato è ora previsto in un intervallo compreso tra 1,64 e 1,76 euro rispetto al precedente intervallo di 1,82-1,89 euro. Sulla base del tasso di cambio USD/EUR al 30 luglio 2025, ciò si traduce in un intervallo di EPS rettificato per il 2025compreso tra 1,89 e 2,02 dollari. La società mantiene la sua guidance di conversione del flusso di cassa libero rettificato per l'intero anno pari o superiore al 90%".