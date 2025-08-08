Operaio muore schiacciato dal macchinario agricolo

È rimasto intrappolato dagli ingranaggi di un macchinario agricolo che stava cercando di sbloccare in un'azienda agricola di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. È morto cosi, in un tragico incidente sul lavoro, Mario Malzani, operaio di 51 anni: originario di Pontoglio, in provincia di Brescia, viveva nel mantovano da diversi anni.

L'operaio stava lavorando all'insilatrice, che serve per trasportare materiale nei silos: secondo le prime ricostruzioni; il macchinario si sarebbe prima bloccato, poi si sarebbe rimesso in movimento intrappolandolo tra gli ingranaggi. A dare l'allarme, sono stati i colleghi di lavoro. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno immediatamente sequestrato il macchinario.

Malzani, come dicevamo, è l'ennesima vittima bianca di morti sul lavoro. Secondo i dati dell'Inail, nei primi sei mesi del 2025 sono state 495 le morti in Italia per incidenti sul lavoro.