Fao: prezzi alimentari in aumento (+1,6%) a luglio

L'Indice Fao dei prezzi alimentari, parametro di riferimento per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari, ha registrato una media di 130,1 punti a luglio 2025, in aumento dell'1,6% rispetto a giugno, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi internazionali di carne e oli vegetali. Nonostante questo aumento mensile, l'indice rimane del 18,8% al di sotto del picco di marzo 2022, sebbene superiore del 7,6% rispetto al livello di luglio 2024. A luglio 2025, gli aumenti dei prezzi degli indici di carne e oli vegetali hanno più che compensato i cali degli indici di cereali, latticini e zucchero.

L'indice Fao dei prezzi dei cereali ha registrato una media di 106,5 punti, in calo dello 0,8% rispetto a giugno. Il calo dei prezzi di grano e sorgo ha compensato gli aumenti di mais e orzo. I raccolti stagionali di grano fresco nell'emisfero settentrionale hanno esercitato una pressione al ribasso, sebbene le condizioni avverse del grano primaverile in alcune parti del Nord America abbiano fornito un certo sostegno ai prezzi. L'Indice Fao dei prezzi del riso è sceso dell'1,8%, trainato dalle abbondanti forniture per l'esportazione e dalla debole domanda d'importazioni.

Parimenti, l'indice dei prezzi degli oli vegetali ha registrato una media di 166,8 punti a luglio, segnando un forte aumento del 7,1% rispetto al mese precedente, raggiungendo il massimo storico in tre anni. L'aumento ha riflesso l'aumento delle quotazioni degli oli di palma, soia e girasole. I prezzi dell'olio di palma sono aumentati grazie alla robusta domanda globale e al miglioramento della competitività, mentre l'olio di soia è stato sostenuto dalle aspettative di una solida domanda del settore dei biocarburanti nelle Americhe. Anche i prezzi dell'olio di girasole sono aumentati a causa della riduzione delle forniture per l'esportazione nella regione del Mar Nero. Al contrario, i prezzi dell'olio di colza sono diminuiti con l'arrivo di nuove scorte di raccolto in Europa.

I prezzi della carne ha registrato una media di 127,3 punti, in aumento dell'1,2% rispetto a giugno, raggiungendo un nuovo massimo storico. L'aumento è stato trainato dall'aumento dei prezzi della carne bovina e ovina, sostenuto dalla forte domanda d'importazioni, in particolare da Cina e Stati Uniti. Anche i prezzi della carne di pollame sono leggermente aumentati, grazie alla ripresa delle importazioni da partner chiave, dopo che il Brasile ha riconquistato lo status di paese esente dall'influenza aviaria. Al contrario, i prezzi della carne suina sono diminuiti a causa dell'ampia offerta e della ridotta domanda globale, soprattutto nell'Unione Europea.

I prodotti lattiero-caseari hanno visto scendere le loro quotazioni dello 0,1% da giugno a 155,3 punti, segnando il primo calo da aprile 2024. I prezzi del burro e del latte in polvere sono diminuiti, riflettendo l'abbondante offerta per l'esportazione e la debole domanda d'importazione, in particolare dall'Asia. Tuttavia, i prezzi internazionali dei formaggi hanno continuato a salire, trainati dalla forte domanda nei mercati asiatici e del Vicino Oriente e dalla minore disponibilità di esportazioni nell'Unione Europea.

I prezzi dello zucchero ha registrato una media di 103,3 punti, in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, proseguendo la sua tendenza al ribasso per il quinto mese consecutivo. Le aspettative di una ripresa della produzione globale nel 2025/26, in particolare in Brasile, India e Thailandia, hanno pesato sui prezzi, sebbene i segnali di una ripresa delle importazioni globali di zucchero abbiano moderato il calo.