Eataly, aumento di capitale per puntare sugli aeroporti
Approvata operazione da 75 milioni per accelerare il piano di espansione internazionale
È stato approvato all'unanimità dall'assemblea degli azionisti di Eataly l'aumento di capitale da 75 milioni di euro. L'operazione, a cui hanno detto sì i soci i soci con Investindustrial di Andrea Bonomi capofila al 52% da agosto 2023 (leggi notizia EFA News), verrà perfezionata in due tranche: la prima entro il prossimo 30 novembre, la seconda entro il 30 giugno 2026.L’operazione, sottolinea il co...
