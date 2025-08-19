Intesa Sanpaolo partner di Milano Cortina 2026

Intesa Sanpaolo ha firmato con la Fondazione Milano Cortina 2026 l’accordo che sancisce il suo sostegno ai XXV Giochi Olimpici Invernali e ai XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel ruolo di Premium Partner, il più alto titolo possibile fra gli sponsor domestici.

Ricordando che Intesa Sanpaolo è stato uno degli sponsor dei Giochi di Torino 2006, proprio venti anni fa, il sostegno del Gruppo continua nel solco delle grandi partnership in eventi sportivi internazionali del più alto livello ospitati nel nostro Paese.

Fino ai Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026) e per tutto il 2026, la presenza della Banca guidata da Carlo Messina si svilupperà lungo diverse direttive:

sarà uno dei partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica coinvolgendo testimonial, clienti e colleghi;

contribuirà al programma dell’Olimpiade Culturale con mostre dedicate presso i suoi musei delle Gallerie d’Italia, in particolare a Milano e a Vicenza;

coinvolgerà persone della Banca tra i volontari olimpici per aiutare lo svolgimento delle gare;

personalizzerà con allestimenti a tema olimpico le proprie sedi, le filiali e i canali web proprietari;

rafforzerà la partnership con Visa nell’ambito della manifestazione come Preferred Issuing Bank Partner in Italia.

Il Gruppo, sottolinea il comunicato ufficiale della Fondazione, "sostiene lo sport in tutte le sue forme come veicolo di crescita individuale e coesione sociale, riconoscendo nei valori che lo animano -la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina, il merito-. i principi affini alla propria cultura d’impresa".

Gli appassionati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in Italia, aggiunge la nota dell'istituto bancario torinese, "sono a oggi oltre 25 milioni, un rilevante bacino d’utenza che potrà crescere ulteriormente grazie al fatto che nel 2026 le Olimpiadi e Paralimpiadi torneranno per la quarta volta sul territorio italiano", con una significativa crescita di entusiasmo e appartenenza verso la manifestazione e i campioni italiani in gara.

Intesa Sanpaolo, prosegue la nota ufficiale, "sostiene in qualità di Premium Partner i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un impegno pienamente in linea con i valori e i principi che ispirano ogni giorno la filosofia e l’azione della Banca nelle sue attività economiche, sociali e culturali. Intesa Sanpaolo condivide le radici valoriali e progettuali alla base dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: inclusione, sostenibilità, solidarietà. Sempre nel rispetto delle diversità individuali quale fonte imprescindibile di crescita collettiva"

In qualità di prima Banca italiana, Intesa Sanpaolo "sente la responsabilità di contribuire al successo di un evento internazionale, seguito da milioni di spettatori, che si presenta come un’imperdibile occasione di crescita e di valorizzazione di tutte le eccellenze e potenzialità presenti nel nostro Paese".

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono una manifestazione sportiva di rilevanza mondiale, con un valore economico complessivo attualmente stimato tra 1,45 e 1,55 miliardi di euro, con oltre 2 milioni di potenziali visitatori durante le Olimpiadi e 450.000 durante le Paralimpiadi.

La campagna con cui Intesa Sanpaolo sostiene l'iniziativa ha un titolo esplicito: "È più che partecipare al più grande evento sportivo al mondo. È promuovere la bellezza del nostro Paese". Milano Cortina 2026 è un "momento storico" che unisce sport, cultura e innovazione. "Abbiamo scelto -continua la nota- di raccontare l'impegno concreto per il Paese con una campagna che rappresenti il nostro ruolo di partner domestico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. È una scelta che sottolinea il nostro orgoglio nell'essere motore dei territori, dei giovani e delle imprese, condividendo i valori universali dei Giochi".

Partecipare ai Giochi Invernali è un’opportunità di grande valore per rafforzare il legame storico, culturale e socioeconomico intessuto dalla Banca con le aree in cui si svolgeranno le competizioni e le relative cerimonie, sottolinea la banca. "Milano Cortina 2026 coinvolgerà i territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, aree dove è diffusa e qualificata la presenza del nostro Gruppo bancario e di alcune Fondazioni che partecipano al suo capitale".

Le sedi di gara dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno Milano, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Livigno, Anterselva/Antholz e Val di Fiemme, a cui si aggiungerà Verona per la cerimonia di chiusura. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro a Milano. Le Paralimpiadi Invernali verranno inaugurate il 6 marzo nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona e si svolgeranno a Milano, Cortina e in Val di Fiemme.

Intesa Sanpaolo porterà a Milano Cortina 2026 il proprio contributo sia economico, sia di idee e progetti artistici e divulgativi. Lo farà attraverso il programma dell’Olimpiade culturale, con il palinsesto della rete museale delle Gallerie d’Italia, in particolare delle sedi di Milano e Vicenza, e con i percorsi educational promossi presso le scuole a livello nazionale, con format di alfabetizzazione finanziaria realizzati dal Museo del Risparmio.



