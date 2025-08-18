Commodity. Il rimbalzo del cacao

I prezzi della fava di cacao, sul mercato finanziario di Londra, dopo i ribassi registrati tra metà maggio e metà luglio (-38%), sono rimbalzati di oltre il 20%. Il potenziale ribassista del rallentamento della domanda (evidenziato dal calo delle trasformazioni di fava in UE, USA e Asia nel secondo trimestre dell’anno) risulta ostacolato dall’incertezza relativa ai prossimi raccolti. Areté evidenz...