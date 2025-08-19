Meeting Rimini/2. Yoga sponsor del Villaggio ragazzi

Yoga, marchio storico di succhi di frutta dal 1946, rinnova la sua partecipazione al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, in programma in Fiera dal 22 al 27 agosto, rafforzando il legame con questa manifestazione unica per valori e capacità di incontro. Per l’edizione 2025 dal titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, Yoga sarà title sponsor del Villaggio Ragazzi e avrà anche una presenza qualificata nell’area sportiva, confermando il proprio impegno verso uno stile di vita sano, gustoso e nutriente.

Il Villaggio Ragazzi Yoga, curato dai volontari del Meeting, occuperà i Padiglioni B3 e B4 della Fiera di Rimini e sarà un grande spazio a misura di bambini e famiglie, con attività tematiche, dal teatro ai laboratori creativi, dalle mostre ai giochi di gruppo, e un ricco programma di animazione. Aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle 22 il Villaggio offrirà alle famiglie momenti di svago, socialità e apprendimento. All’interno, Yoga proporrà attività promozionali e degustazioni gratuite di Yoga Optimum brik 200 ml nei gusti più amati dai più piccoli, per accompagnare i momenti di gioco con una merenda genuina.

Nell’area sportiva del Meeting, Yoga porterà, invece, le due novità più recenti dedicate a chi pratica attività fisica e a chi sceglie con attenzione come idratarsi e ricaricarsi: Yoga Fruit Pro 250 ml, bevanda senza zuccheri aggiunti che unisce un’alta percentuale di frutta a un importante apporto nutrizionale grazie a 20 grammi di proteine, disponibile nei gusti ACE e Ananas, pensata per offrire energia e gusto a chi ama muoversi; Yoga Zero 500 ml, gamma di succhi freschi e dissetanti senza zuccheri aggiunti, nelle referenze ACE, Arancia mix, Multifrutti e Frutti Rossi, ideali per un’idratazione leggera e salutare.

“La partecipazione al Meeting di Rimini -sottolinea Federico Cappi, direttore marketing Retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga- è per noi un’occasione per incontrare famiglie, sportivi e giovani in un contesto che stimola il dialogo e la costruzione di qualcosa di nuovo e positivo, proprio come suggerisce il tema di quest’anno. Vogliamo essere presenti nei momenti che contano per le persone, sia che si tratti di attività sportiva o di relax, della merenda dei più piccoli o di quella degli atleti e di chi ama prendersi cura del proprio corpo, offrendo proposte fresche, ricche di frutta, proteine e prive di zuccheri aggiunti. Al Meeting porteremo energia, gusto e benessere, perché crediamo che ogni incontro sia un’occasione per nutrire corpo e spirito. In fondo, come recita il claim della campagna di comunicazione di quest’anno, ‘Quando è vita, è Yoga’. E questo evento racchiude in sé tanti elementi che rappresentano i nostri valori”.

Yoga è la celebre marca di succhi di frutta italiani nata nel 1946 a Massa Lombarda (RA) e di proprietà di Conserve Italia, consorzio cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO) e leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare. Conserve Italia associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani riuniti in 36 cooperative e lavora oltre 500.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato gestionale consolidato dell’esercizio 2023-24 è di 1,2 miliardi di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e all’estero a circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.