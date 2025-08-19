Meeting Rimini/2. Yoga sponsor del Villaggio ragazzi
In Fiera, momenti di socialità, svago e... le ultime novità del marchio
Yoga, marchio storico di succhi di frutta dal 1946, rinnova la sua partecipazione al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, in programma in Fiera dal 22 al 27 agosto, rafforzando il legame con questa manifestazione unica per valori e capacità di incontro. Per l’edizione 2025 dal titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, Yoga sarà title sponsor del Villaggio Ragazzi e avrà anche una presenza qualificata nell’area sportiva, confermando il proprio impegno verso uno stile di vita sano, gustoso e nutriente.
Il Villaggio Ragazzi Yoga, curato dai volontari del Meeting, occuperà i Padiglioni B3 e B4 della Fiera di Rimini e sarà un grande spazio a misura di bambini e famiglie, con attività tematiche, dal teatro ai laboratori creativi, dalle mostre ai giochi di gruppo, e un ricco programma di animazione. Aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle 22 il Villaggio offrirà alle famiglie momenti di svago, socialità e apprendimento. All’interno, Yoga proporrà attività promozionali e degustazioni gratuite di Yoga Optimum brik 200 ml nei gusti più amati dai più piccoli, per accompagnare i momenti di gioco con una merenda genuina.
Nell’area sportiva del Meeting, Yoga porterà, invece, le due novità più recenti dedicate a chi pratica attività fisica e a chi sceglie con attenzione come idratarsi e ricaricarsi: Yoga Fruit Pro 250 ml, bevanda senza zuccheri aggiunti che unisce un’alta percentuale di frutta a un importante apporto nutrizionale grazie a 20 grammi di proteine, disponibile nei gusti ACE e Ananas, pensata per offrire energia e gusto a chi ama muoversi; Yoga Zero 500 ml, gamma di succhi freschi e dissetanti senza zuccheri aggiunti, nelle referenze ACE, Arancia mix, Multifrutti e Frutti Rossi, ideali per un’idratazione leggera e salutare.
“La partecipazione al Meeting di Rimini -sottolinea Federico Cappi, direttore marketing Retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga- è per noi un’occasione per incontrare famiglie, sportivi e giovani in un contesto che stimola il dialogo e la costruzione di qualcosa di nuovo e positivo, proprio come suggerisce il tema di quest’anno. Vogliamo essere presenti nei momenti che contano per le persone, sia che si tratti di attività sportiva o di relax, della merenda dei più piccoli o di quella degli atleti e di chi ama prendersi cura del proprio corpo, offrendo proposte fresche, ricche di frutta, proteine e prive di zuccheri aggiunti. Al Meeting porteremo energia, gusto e benessere, perché crediamo che ogni incontro sia un’occasione per nutrire corpo e spirito. In fondo, come recita il claim della campagna di comunicazione di quest’anno, ‘Quando è vita, è Yoga’. E questo evento racchiude in sé tanti elementi che rappresentano i nostri valori”.
Yoga è la celebre marca di succhi di frutta italiani nata nel 1946 a Massa Lombarda (RA) e di proprietà di Conserve Italia, consorzio cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO) e leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare. Conserve Italia associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani riuniti in 36 cooperative e lavora oltre 500.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato gestionale consolidato dell’esercizio 2023-24 è di 1,2 miliardi di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e all’estero a circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.
EFA News - European Food Agency