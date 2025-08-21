Do you want to access to this and other private contents?
Eurozona, aumenta (di poco) l'export a giugno 2025
Eurostat: export f&b extra Ue +4,1%, import +17,1%
Le prime stime del saldo dell'area dell'euro mostrano un surplus di 7 miliardi di euro nel commercio di beni con il resto del mondo a giugno 2025, rispetto a +20,7 miliardi di euro di giugno 2024. Lo sottolinea Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue, secondo cui le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo nel giugno 2025 sono state pari a 237,2 miliardi di euro, con un aumento...
EFA News - European Food Agency
