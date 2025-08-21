Svizzera: nei supermercati si paga in cripto

Binance Pay e Dfx.swiss permettono i pagamenti in stablecoin e criptovalute in oltre 100 supermercati Spar in tutta la Svizzera, con l'obiettivo di arrivare a 300 store nei prossimi mesi. E' il primo caso - secondo un comunicato - di utilizzo di un sistema di pagamento in criptovalute nella grande distribuzione alimentare svizzera.

Il sistema consente di pagare istantaneamente con oltre 100 criptovalute supportate, incluse le principali stablecoin ancorate a euro e dollaro, senza costi di commissione per le transazioni con la blockchain, utilizzando l'applicazione Binance Pay. I pagamenti vengono regolati in franchi svizzeri o in altre valute attraverso l'integrazione con Dfx.swiss.

"Le soluzioni di pagamento tramite smart wallet come quelle offerte da Dfx in combinazione con Binance Pay - commenta il direttore generale di Spar Switzerland André Scherrer - rappresentano il futuro: i clienti ne fanno sempre più richiesta, e i commercianti possono risparmiare fino a 2/3 delle commissioni rispetto ai pagamenti con carta".

Secondo il responsabile reginale di Binance Jonas Juenger la collaborazione con Spar "dimostra come le criptovalute stiano entrando nella vita di tutti i giorni, anche nella spesa al supermercato ed è la prova che le crypto non sono più riservate a trader o istituzioni, sono per tutti".