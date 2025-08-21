Do you want to access to this and other private contents?
Dazi/2. L'accordo al 15% pesa su 67,3 mld di export italiano in Usa
Confartigianato: la dichiarazione concordata garantisce "stabilità" ma "incide in modo non neutrale" sui prezzi delle merci scambiate
“La dichiarazione congiunta Usa-Ue sui dazi al 15% concordata oggi dovrebbe garantire stabilità delle relazioni con gli USA e quindi maggiore certezza alle nostre imprese per pianificare investimenti e attività commerciali”. È questo il commento del presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale tuttavia aggiunge che “la percentuale del 15% incide in modo non neutrale sui prezzi delle merci sc...
fc - 52993
