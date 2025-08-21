Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dazi/4. Vino e pecorino penalizzati
Confagricoltura: il rischio è che il compromesso si trasformi in un vantaggio per pochi settori
“La dichiarazione comune UE/USA presentata oggi dal vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, segna un passo avanti nei rapporti commerciali transatlantici e dà certezze alle due economie, ma penalizza pesantemente alcuni comparti strategici del Made in Italy agroalimentare”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta l’intesa che riprende gli impegni ass...
Fc - 52994
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency