Dazi/5. Unimpresa, impatto stimato tra 7 e 8 miliardi per il made in Italy

Macchinari industriali, chimica e farma, agroalimentare e bevande i settori più esposti a tariffe al 15%

Scuote il mondo economico italiano il nuovo accordo sui dazi al 15%, da tanti definito piuttosto "compromesso", firmato oggi tra la Commissione Ue e gli Stati Uniti. Secondo Unimpresa, che a fine luglio aveva fatto "i conti in tasca" alle tariffe pronosticando un possibile costo diretto stimato per le aziende tra 6,7 e 7,5 miliardi di euro (leggi notizia EFA News), ha aggiornato oggi (al rialzo) le...

