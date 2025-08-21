Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dazi/5. Unimpresa, impatto stimato tra 7 e 8 miliardi per il made in Italy
Macchinari industriali, chimica e farma, agroalimentare e bevande i settori più esposti a tariffe al 15%
Scuote il mondo economico italiano il nuovo accordo sui dazi al 15%, da tanti definito piuttosto "compromesso", firmato oggi tra la Commissione Ue e gli Stati Uniti. Secondo Unimpresa, che a fine luglio aveva fatto "i conti in tasca" alle tariffe pronosticando un possibile costo diretto stimato per le aziende tra 6,7 e 7,5 miliardi di euro (leggi notizia EFA News), ha aggiornato oggi (al rialzo) le...
fc - 52995
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency