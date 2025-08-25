Do you want to access to this and other private contents?
Friuli-VG: bando da 10 mln euro per hotel da 4 stelle in su
Regione incentiva apertura nuove strutture ricettive e ampliamento di quelle già esistenti
"Oggi si è aperto il nuovo bando regionale per la realizzazione di nuove strutture ricettive da quattro stelle in su o la ristrutturazione e l'ampliamento di quelle esistenti: resterà aperto fino al 17 ottobre e mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per sostenere la crescita e la qualificazione del sistema dell'accoglienza in Friuli Venezia Giulia".Lo ha annunciato l'assessore r...
