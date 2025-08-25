Grana Padano rinnova sostegno a Festivaletteratura 2025

Dal 3 al 7 settembre Mantova accoglierà 300 autrici ed autori al Festivaletteratura, giunto alla sua ventinovesima edizione, il più longevo in Italia tra i festival letterari ideati da associazioni di lettori per incontrare gli scrittori. A festeggiare questo primato e tra i sostenitori della manifestazione c’è il Grana Padano Dop, il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo, con oltre 5,6 milioni di forme prodotte, per un terzo nei caseifici mantovani a nord del Po, prima tra le province nella zona di produzione. Si incontrano così due eccellenze, che fanno sempre più conoscere il territorio con le sue bellezze e i suoi sapori. Punto d’incontro tra letteratura e gusto sarà per cinque giorni il gazebo del Consorzio di Tutela in piazza Sordello.

“Mantova è la capitale del Grana Padano Dop, ricco di aromi e profumi", sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela. "Questa ricchezza sa crescere anno dopo anno, affermandosi sempre più come simbolo di sostenibilità e di tutela dell’ambiente, di solidarietà e di rispetto per il lavoro, ed ingrediente che sa dare gusto ai momenti di incontro, di dialogo, di comunione di intenti, di pace. Sono valori che il Festivaletteratura difende e diffonde dalla prima edizione, chiamando a raccolta in questo impegno comune aziende ed organizzazioni che lo sostengono, condividendo impegni ed obiettivi. E il Grana Padano è al suo fianco”.