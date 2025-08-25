Rimboschimento: UE sostiene Danimarca con 626 mln euro

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime danese da 626 milioni di euro (4 672 milioni di corone danesi) a sostegno dell'imboschimento. La misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune dell'UE rafforzando la protezione dell'ambiente e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

Il regime coprirà i costi di impianto delle foreste su terreni agricoli, i costi di manutenzione forestale e i costi del mancato guadagno agricolo. Una compensazione supplementare è prevista anche nel caso in cui la foresta diventi "foresta incontaminata" per le restrizioni supplementari imposte al terreno.

Secondo Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per la Transizione pulita, giusta e competitiva, "si tratta di una misura importante che aiuterà i proprietari terrieri a convertire i terreni agricoli in foreste. Amplierà rapidamente il patrimonio forestale nazionale danese e produrrà benefici duraturi per i cambiamenti climatici e affronterà diverse sfide, quali la riduzione delle emissioni di CO2, la protezione della biodiversità, la riduzione dell'azoto e la protezione dell'acqua potabile".