Dazi. Codacons: stangata da 4,2 miliardi sulle famiglie
Le tariffe al 15% rischiano di tradursi in una "spesa aggiuntiva" che picchia sul carrello degli alimentari
"Altro che vittoria: l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea non garantisce stabilità, ma rappresenta una vera disfatta per famiglie e imprese italiane". Lo sostiene il Codacons, secondo cui i dazi al 15% rischiano di tradursi in una "spesa aggiuntiva che potrebbe raggiungere quota 4,2 miliardi di euro all’anno per i consumatori".I rincari, secondo la nota del Codacons, "finiranno per...
Fc - 53052
EFA News - European Food Agency
