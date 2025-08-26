Acqua San Benedetto modifica l'etichetta

Acqua Minerale San Benedetto ha accettato di rimuovere i profili di possibile scorrettezza nelle asserzioni riguardanti il basso impatto ambientale, i cosiddetti green claim, utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen.

Lo comunica oggi l'Agcm, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, secondo cui "da metà luglio la San Benedetto S.p.A. ha modificato l’etichetta, le confezioni delle bottiglie di acqua minerale, il sito web e gli spot eliminando le asserzioni ambientali riguardo all’impatto nullo sull’ambiente della produzione delle bottiglie della linea Ecogreen".

In particolare, sottolinea la nota dell'Agcm, "sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet www.sanbenedetto.it e in alcuni spot/video promozionali presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra o addirittura aveva un impatto positivo sull’ambiente".

"San Benedetto, a seguito della moral suasion dell’Autorità -prosegue la nota- ha rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati, in particolare rimuovendo il claim 'CO 2 Impatto Zero' dall’etichetta, dalle confezioni e da ogni comunicazione commerciale (inclusi spot TV e sito internet) e modificando le asserzioni ambientali utilizzate e gli elementi grafici che richiamavano elementi naturali. Inoltre, la società ha apposto sull’etichetta un QR code che rimanderà a una nuova sezione del sito dedicata alla sostenibilità".

In materia di green claim, l’Autorità sottolinea ancora una volta l’importanza di comunicare correttamente l’impegno delle imprese a mitigare gli effetti negativi delle proprie attività per quanto riguarda le emissioni di gas serra.