Dazi: siglato accordo da 450 miliardi tra Usa e Corea del Sud

"Aveva delle resistenze ma alla fine ha accettato quello che gli ho chiesto. Per loro è l'accordo più grande mai siglato". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump annunciando che gli Stati Uniti hanno trovato un accordo commerciale con la Corea del Sud. Trump, avrebbe "piegato le resistenze" coreane dopo che ieri ha incontrato allo Studio ovale il presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung che ha siglato l'accordo definitivo.

Accordo che peraltro era stato preannunciato a fine luglio proprio dal Trump, che sul suo social Truth aveva scritto: "Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America hanno concordato un accordo commerciale completo con la Repubblica di Corea. Abbiamo concordato una tariffa del 15% per la Corea del Sud. All'America non verrà applicata alcuna tariffa".

L'intesa -scriveva Trump- prevede che la Corea del Sud versi agli Stati Uniti 350 miliardi di dollari per investimenti posseduti e controllati dagli Stati Uniti e selezionati da me in qualità di presidente. La Corea del Sud acquisterà anche 100 miliardi di dollari di Gnl o altri prodotti energetici e, inoltre, ha accettato di investire un'ingente somma di denaro per i propri investimenti".

"Si è concordato inoltre -scrive ancora Trump- che la Corea del Sud sarà completamente aperta al commercio con gli Stati Uniti e che accetterà prodotti americani, tra cui automobili, camion, prodotti agricoli".

Per arrivare all'intesa finale (parecchi, anche in questo come nel caso dell'Ue, parlano di "resa" da parte della Corea) sono stati firmati 11 memorandum d’intesa che coinvolgono i colossi industriali dei due Paesi. Alla tavola rotonda hanno partecipato 16 top manager sudcoreani, tra cui Lee Jae-yong (Samsung Electronics), Chey Tae-won (SK Group) e Euisun Chung (Hyundai Motor), insieme a 21 dirigenti americani, tra cui Jensen Huang (Nvidia) e David Rubenstein (Carlyle Group).