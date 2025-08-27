Eli lilly, risultati positivi per la pillola contro l'obesità

Il colosso farmaceutico statunitense Eli Lilly ha annunciato risultati positivi per lo studio di fase 3 Attain-2, che valuta orforglipron, un agonista orale sperimentale del recettore del GLP-1, in adulti con obesità o sovrappeso e diabete di tipo 2. Nello studio, tutte e tre le dosi di orforglipron hanno raggiunto l'endpoint primario e tutti i principali endpoint secondari, garantendo una significativa perdita di peso, riduzioni significative dell'A1C, l'emoglobina glicata, indicatore del controllo glicemico a lungo termine, e miglioramenti dei fattori di rischio cardiometabolico a 72 settimane.

Orforglipron (or-for-GLIP-ron) è una piccola molecola orale agonista del recettore del glucagone-like peptide-1, in fase di sperimentazione, che può essere assunta in qualsiasi momento della giornata. Orforglipron è stato scoperto da Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. e concesso in licenza da Lilly nel 2018. Chugai e Lilly hanno pubblicato insieme i dati di farmacologia preclinica di questa molecola. Lilly sta conducendo studi di Fase 3 su orforglipron per il trattamento del diabete di tipo 2 e per la gestione del peso negli adulti affetti da obesità o sovrappeso con almeno un problema medico legato al peso. È, inoltre, in fase di studio come potenziale trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno e dell'ipertensione negli adulti con obesità.

I risultati dei test effettuati idicano che, per quanto riguarda l'endpoint primario, orforglipron 36 mg, assunto una volta al giorno senza restrizioni di cibo e acqua, ha ridotto il peso in media del 10,5% (22,9 libbre) rispetto al 2,2% (5,1 libbre) con il placebo, utilizzando lo stimatore di efficacia. In un endpoint secondario chiave, orforglipron ha abbassato l'A1C dall'1,3% all'1,8% rispetto a un valore di base dell'8,1% in tutte le dosi.

Con il completamento di Attain-2, Lilly dispone ora del pacchetto completo di dati clinici necessari per avviare le richieste di autorizzazione all'immissione in commercio di orforglipron a livello mondiale. Inoltre, orforglipron ha mostrato benefici clinicamente significativi per quanto riguarda i principali fattori di rischio cardiovascolare, tra cui il colesterolo non-HDL, la pressione sanguigna sistolica e i trigliceridi.

“Sulla base della mia esperienza nella conduzione di studi clinici sull'obesità e sul diabete, questi dati dimostrano che orforglipron può offrire un profilo di efficacia, sicurezza e tollerabilità in linea con la classe dei GLP-1 iniettabili -ha dichiarato Louis J. Aronne, fondatore e presidente emerito dell'American Board of Obesity Medicine e specialista dell'obesità di fama mondiale-. Orforglipron potrebbe aiutare gli operatori sanitari ad ampliare le opzioni di trattamento per i pazienti che preferiscono le terapie orali senza compromettere i risultati clinici”.

Secondo Kenneth Custer, vicepresidente esecutivo di Lilly e presidente di Lilly Cardiometabolic Health, "i risultati di Attain-2 rafforzano il potenziale di orforglipron come farmaco orale da assumere una volta al giorno, di fornire una significativa perdita di peso e una riduzione dell'A1C, in linea con gli analoghi studi di riferimento sui GLP-1 iniettabili. Con questi dati positivi in mano, ci stiamo muovendo con urgenza verso la presentazione della domanda di autorizzazione a livello mondiale per soddisfare le esigenze dei pazienti in attesa. In caso di approvazione, siamo pronti a offrire una pillola comoda, da assumere una volta al giorno, che potrà essere scalata a livello globale, eliminando le barriere e ridefinendo il modo in cui l'obesità viene trattata in tutto il mondo".