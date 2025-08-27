Investindustrial acquisisce Kiremko, Idaho Steel e Reyco

Una società di investimento gestita in modo indipendente e detenuta indirettamente da Investindustrial VIII SCSp e le sue affiliate ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Kiremko Group B.V., Idaho Steel Products, Inc. e Reyco Systems, Inc., che insieme costituiscono una delle principali aziende mondiali nella progettazione e produzione di macchine utensili e soluzioni personalizzate per il settore agroalimentare, con particolare attenzione al segmento che segue la lavorazione delle patate.

Il gruppo Kiremko-Idaho-Reyco serve le principali aziende che si occupano della lavorazione delle patate a livello mondiale grazie a una partnership costituita nel 1996 tra: Kiremko, fondata nel 1965 con sede a Montfoort, Paesi Bassi; Idaho Steel, creata nel 1918 e basata a Idaho Falls, Idaho; e Reyco, avviata nel 1975 con quartier generale a Caldwell, Idaho. Negli anni il gruppo si è affermato come uno dei principali innovatori del settore e uno dei migliori fornitori globali di soluzioni d’eccellenza per la produzione industriale di prodotti a base di patate, quali patatine fritte surgelate, crocchette di patate e fiocchi di patate. Con oltre 300 clienti in più di 50 Paesi, i marchi Kiremko, Idaho Steel e Reyco sono diventati sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità. Il Gruppo occupa oltre 450 dipendenti tra impianti produttivi e uffici situati nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in India e in Cina, e ha generato un fatturato di oltre 200 milioni di dollari nel 2024.

Con questa operazione, Investindustrial e il management mirano a promuovere la confluenza delle tre aziende in un nuovo gruppo e a costruire una piattaforma leader a livello mondiale nel settore delle attrezzature e dell’impiantistica per la lavorazione alimentare, con obiettivi di crescita continua a livello globale, sia attraverso l'espansione organica e tramite acquisizioni nei mercati di riferimento, sia attraverso l’estensione a settori correlati a quello in cui operano le tre società. Con oltre un secolo di esperienza combinata, una reputazione di innovazione e qualità e un'ampia presenza internazionale, il Gruppo offre le potenzialità di una piattaforma ideale e unica nel suo genere per questa ambiziosa strategia di crescita.

Forte delle sue esperienze di successo nel sostenere aziende che coniugano l'automazione industriale e il mercato alimentare e delle bevande, come Omnia Technologies e Piovan, Investindustrial è in grado di portare una profonda conoscenza del settore, capacità di integrazione, competenze operative e quella presenza globale necessarie per sostenere il continuo sviluppo del Gruppo. Con questa operazione, le partecipate di Investindustrial attive nell'automazione industriale raggiungono un fatturato complessivo di circa 1,5 miliardi di euro e contano circa 5000 dipendenti, mentre quelle operanti nel settore food and beverage generano circa 8,2 miliardi di euro e impiegano oltre 20.000 persone (dati a dicembre 2024).

Kiremko è attualmente di proprietà di Paul Oosterlaken e Andy Gowing, mentre Idaho Steel e Reyco sono di proprietà delle famiglie Bradshaw e Christensen. Investindustrial acquisirà il 100% delle tre società alla chiusura dell'operazione.