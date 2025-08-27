Do you want to access to this and other private contents?
Cracker Barrel: il nuovo logo suscita polemiche, si torna al vecchio
Tonfo in borsa e ostilità dei conservatori per la svolta "woke". Anche Trump favorevole allo status quo
Innovare non sempre paga e, a volte, basta un nuovo logo per sollevare la rivolta dei clienti, provocando persino un crollo azionario. Lo sanno bene i dirigenti di Cracker Barrel, storica catena di ristoranti in stile country fondata in Tennessee. Nelle scorse settimane l'azienda aveva annunciato un restyling al proprio logo, ridotto alla mera scritta "Cracker Barrel" su sfondo giallo. Poi è tornata...
