ItaliaBond, emissione per 10 pmi ad alto potenziale

ItaliaBond ha avviato la selezione delle prime 10 aziende italiane "ad alto potenziale" destinate a raccogliere, in 45-60 giorni, fino a 5 milioni di euro di capitale tramite minibond. La società, parte del gruppo Italia Capitalis e specializzata nell'emissione e collocamento di minibond per PMI, ha aperto la nuova piattaforma, autorizzata da Consob a marzo 2025, che si rivolge a PMI con fatturati compresi tra 2 e 50 milioni di euro, operanti in settori strategici del Made in Italy.

I requisiti minimi di accesso richiesti per aderire alla chiamata sono: fatturato superiore a 2 milioni di euro; numero di dipendenti uguale o superiore a 10; almeno 3 bilanci depositati, oltre a non avere nessun protesto o procedura concorsuale pendenti.

"Ci rivolgiamo soprattutto a PMI ad alto potenziale di crescita che operano in settori ad alto capitale intensivo come il manifatturiero, l'agroalimentare, la moda e il design, la meccanica e componentistica -spiega Giuseppe Conte, ad di ItaliaBond-. Per le prime 10 emissioni abbiamo lavorato a un programma che prevede un percorso agevolato attraverso la garanzia di un'emissione rapida, con collocamento sul mercato in meno di due mesi; supporto per la redazione documentale e struttura dell'emissione e l'assegnazione di un project manager personale assegnato per guidare l'emissione".

"Il nostro obiettivo -aggiunge Conte- è quello di arrivare a 7 milioni di raccolta entro un anno. ItaliaBond nasce per semplificare l'accesso al capitale di debito da parte delle PMI più virtuose, garantendo tempi certi e visibilità nei confronti del mercato finanziario. Siamo il partner ideale per le PMI che desiderano rafforzare la propria struttura finanziaria, aumentare la credibilità verso gli investitori e valorizzare la propria posizione nel mercato, senza rinunciare alla propria indipendenza".





