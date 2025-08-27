Monterey Mushrooms: nulla osta UE ad acquisizione

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Monterey Mushrooms Holdings, Llc da parte della statunitense Paine Schwartz Partners e della canadese British Columbia Investment Management Corporation. L'operazione riguarda principalmente la crescita e l'offerta di funghi freschi e la ricerca, lo sviluppo e la produzione...