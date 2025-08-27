Chimica e ingredienti speciali: Imcd acquisisce Tillmans

Imcd, operatore mondiale nella distribuzione e formulazione di prodotti chimici e ingredienti speciali, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% delle azioni di Tillmanns S.p.A.. Fondata nel 1940 e con sede a Milano, in Italia, Tillmanns è un distributore di prodotti chimici speciali, che si propone come partner chiave per fornitori globali e un'ampia base di clienti. Con attività saldamente r...