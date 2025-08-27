Do you want to access to this and other private contents?
Chimica e ingredienti speciali: Imcd acquisisce Tillmans
Rilevato 100% azioni azienda milanese con l'obiettivo di consolidarsi sul mercato italiano
Imcd, operatore mondiale nella distribuzione e formulazione di prodotti chimici e ingredienti speciali, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% delle azioni di Tillmanns S.p.A.. Fondata nel 1940 e con sede a Milano, in Italia, Tillmanns è un distributore di prodotti chimici speciali, che si propone come partner chiave per fornitori globali e un'ampia base di clienti. Con attività saldamente r...
