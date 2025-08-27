McDonald’s Italia, 5.000 assunzioni in due anni

Cinque mila assunzioni e 800 milioni di euro di investimenti. Sono i numeri fondamentali enunciati dall'amministratrice delegata di McDonald's Italia Giorgia Favaro in un convegno al Meeting di Rimini a cui ha partecipato anche il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

"L’Italia -ha detto la manager- è per McDonald’s un Paese chiave, al centro di un piano di crescita importante: stimiamo investimenti complessivi di circa 800 milioni di euro entro il 2027, tra nuove aperture e remodelling di ristoranti esistenti e confermiamo il supporto al comparto agroalimentare italiano, dove ogni anno investiamo oltre 400 milioni di euro".

"Un percorso -aggiunge Favaro- che già entro la fine di quest’anno, ci porterà a raggiungere circa 800 ristoranti sul territorio e a creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro, l’equivalente della somma dei nostri primi due competitor, per dare un elemento di confronto, e di 3 euro di valore condiviso sull’intera filiera per ogni euro fatturato dai nostri ristoranti".

“Un impegno per l’Italia che solo lo scorso anno ci ha visto investire 235 milioni di euro per l’apertura dei 51 nuovi ristoranti e che, secondo il report recentemente realizzato per noi da Althesys -aggiunge Favaro- si stima genereranno entro la fine del 2025 un valore condiviso pari a 164,5 milioni di euro. Un risultato equivalente a quasi l’1% della crescita del PIL italiano atteso nell’anno in corso. Queste aperture hanno contribuito a generare 2.858 occupati, per 48,2 milioni di salari e contributi, corrispondenti al consumo di 800 famiglie”.

Il primo ristorante McDonald’s venne inaugurato 40 anni fa e da allora l’obiettivo della catena americana è sempre stato, secondo Favaro, creare "un modello che coniuga accessibilità, gusto e innovazione, per continuare a garantire ai clienti, in particolare alle famiglie, la possibilità di gustare un pasto gustoso a un prezzo accessibile, in un ambiente accogliente. A conferma di questo, abbiamo introdotto e rafforzato piattaforme come il nuovo Menu Salvaeuro, disponibile tutti i giorni a un costo massimo di euro 4,95, in tutti i McDonald’s in Italia".