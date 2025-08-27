Grana Padano: consegnata a Meloni la Forma d’Argento del 70° anniversario

“Abbiamo molto apprezzato il discorso delle premier Meloni, soprattutto quando ha sottolineato che l’Italia, con il suo governo, ha scelto di giocare nel campo del reale, mettendo nelle decisioni quella umanità e quella concretezza che solo chi non perde il contatto con il mondo reale può dimostrare". Lo dichiara il direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano Stefano Berni, nel commentare il discorso della premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

"Su questa strada, che ha già dato positivi frutti in un quadro europeo e mondiale molto pesante", aggiunge Berni, "crediamo abbia ben presente che comunque criticità legate a situazioni non ancora risolte, come quelle dei dazi americani, avranno bisogno di una grande attenzione e un forte impegno, che siamo convinti lei saprà profondere”.

La visita al Meeting di Rimini ha rappresentato per il presidente del Consorzio Tutela Grana Padano Renato Zaghini ed il direttore generale Berni l’occasione per consegnare alla premier la forma d’argento celebrativa del 70° anniversario della fondazione del Consorzio, che Giorgia Meloni non ricevette in occasione dell’Assemblea Generale consortile del 16 aprile scorso, per l’improvviso e urgente incontro a Washington con il presidente Trump.