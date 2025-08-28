Do you want to access to this and other private contents?
Amazon estende a Whole Foods i benefit aziendali
Benefici e programmi retributivi uguali per tutti: un modo per integrare più strettamente le attività nel settore alimentare
L'espansione nel food decisa e attuata pochi giorni fa da Amazon (leggi notizia EFA News) ha portato con sé la decisione di estendere i benefit aziendali e gli altri programmi retributivi per il personale ai dipendenti aziendali statunitensi della sua catena di supermercati Whole Foods. Più precisamente, il gigante dell'e-commerce ha dichiarato che allineerà i benefit per tutti i dipendenti aziendali del...
Fc - 53121
