Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Esselunga, confermato lo sbarco a Imperia
Lo ha detto il sindaco Scajola: sorgerà nella zona degradata dell'ex stazione di Oneglia
Dopo parecchi rumors estivi adesso arriva la conferma che Esselunga sbarca a Imperia. Il marchio approda a Imperia in collaborazione con Unicredit che, tramite la la società Zirconia Srl ha acquisito da Rfi prima il complesso dell’ex stazione di Oneglia, per 15 milioni di euro e, successivamente, a giugno scorso, l’ex mangimificio Moreno-Carrettieri-Gandolfo di via Berio. La conferma che il brand...
Fc - 53122
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency