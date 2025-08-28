It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Dazi e crisi affossano la fiducia consumatori

Associazioni commentano negativamente i dati Istat di agosto

Preoccupa non poco il dato diffuso oggi dall'Istat sul peggioramento del clima di opinione dei consumatori (da 97,2 a 96,2) mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese rimane stabile a 93,6 (leggi notizia EFA News). Un dato che, sottolinea l'Istat “sintetizza un deterioramento generalizzato di tutti i climi seppur con intensità diverse: il clima futuro e quello economico registrano le d...

Fc - 53128

EFA News - European Food Agency
Related
Similar