Zona euro, cala inaspettatamente la fiducia

Ad agosto scende inaspettatamente la fiducia dell'economia di Eurolandia. L'indice che misura il sentiment è in calo a 95,7 punti dai 95,6 precedenti, risultando inferiore al consensus di 96 punti. Il dato è stato reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN) che indica come si porti, invece, a 94,9, in calo dello 0,3%, la fiducia del complesso dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori peggiora a -15,5 (da -14,7), il clima nell'industria sale a -10,3 punti da -10,5, quella nei servizi peggiora lievemente a 3,6 da 4,1 e quella nel commercio al dettaglio sale -6,5 da -6,6 mentre la fiducia nelle costruzioni la fiducia peggiora a -3,5 punti da -3,1.

Registra un miglioramento a 97,8 punti da 97,5 l'indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI), che fornisce un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro.