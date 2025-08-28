Dazi: Farnesina chiede garanzie per eccellenze come Grana Padano

Alcune dogane statunitensi avrebbero richiesto una tariffa più alta rispetto all’aliquota concordata nella Dichiarazione Congiunta.

Su richiesta del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, la Task Force Dazi della Farnesina si è attivata per tutelare le produzioni italiane di fronte a possibili interpretazioni errate dell’intesa commerciale transatlantica. In particolare, alcune dogane statunitensi avrebbero richiesto un dazio più alto rispetto all’aliquota concordata nella Dichiarazione Congiunta UE-Usa per l’importazione di prodotti italiani come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.

Il ministero degli Esteri ha effettuato alcuni passi specifici sull’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e sulla Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea a Bruxelles e analoghe istruzioni sono state date all’Ambasciata d’Italia a Washington al fine di sensibilizzare tutti gli interlocutori sull’importanza di una puntuale applicazione degli accordi raggiunti.

“L’Italia ha sempre sostenuto un approccio franco e costruttivo nel dialogo con gli Stati Uniti, e proseguirà in questo modo chiedendo la corretta applicazione dell’intesa. Tuteleremo con ogni mezzo a disposizione le nostre imprese, i nostri lavoratori e le nostre eccellenze produttive” ha dichiarato il ministro Tajani, segnalando come la Task Force sia in costante contatto anche con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni opportuno coordinamento tecnico.