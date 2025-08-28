Do you want to access to this and other private contents?
Kroger: si profila licenziamento per quasi 1000 dipendenti
Sullo sfondo, la mancata fusione con Albertsons, per la quale è in corso un contenzioso
Kroger è in crisi ed è costretta a licenziare. Secondo Bloomberg, la catena di distribuzione statunitense è intenzionata ad effettuare tagli del personale pari a poco meno di 1000 unità. Secondo l'indiscrezione mediatica, i licenziamenti riguarderanno i dipendenti aziendali mentre il personale impiegato nei negozi, negli stabilimenti di produzione o nei centri di distribuzione non è stato stato coin...
lml - 53138
EFA News - European Food Agency
