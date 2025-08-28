It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Danone espande lo stabilimento yogurt in Ohio

Investimento "milionario" per l'impianto che produce marchi come Activia e Oikos

Danone U.S., azienda americana leader nel settore alimentare e delle bevande, ha annunciato l'espansione del suo stabilimento di yogurt di Minster, in Ohio, che produce marchi amati dai consumatori come Oikos, Activia, Dannon e Danimals. L'investimento, definito "multimilionario" dalla nota della società (che però non specifica l'importo preciso dell'operazione)  comprende un'espansione della struttura di...

Fc - 53145

EFA News - European Food Agency
Related
Similar