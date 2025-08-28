Danone espande lo stabilimento yogurt in Ohio

Danone U.S., azienda americana leader nel settore alimentare e delle bevande, ha annunciato l'espansione del suo stabilimento di yogurt di Minster, in Ohio, che produce marchi amati dai consumatori come Oikos, Activia, Dannon e Danimals. L'investimento, definito "multimilionario" dalla nota della società (che però non specifica l'importo preciso dell'operazione) comprende un'espansione della struttura di...