Steriltom chiude il 2024 con fatturato a 230 mln euro
Consumi energetici diminuiti grazie ad energia solare e tecnologia avanzata
Il Gruppo Steriltom, operatore nella trasformazione del pomodoro, ha chiuso il 2024 con un fatturato di più di 230 milioni di euro e presenta il quinto Bilancio di sostenibilità. Lo comunica in una nota Alessandro Squeri, direttore generale del Gruppo Steriltom. “Nel 2024 sono proseguite le sfide che hanno caratterizzato anche gli anni precedenti: dai conflitti geopolitici, all’inflazione diffusa e non...
EFA News - European Food Agency
