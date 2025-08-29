Do you want to access to this and other private contents?
Marocco: allevamenti reggono nonostante la siccità
Governo rivendica divieto di macellazione capi femminili e miglioramento capacità riproduttiva
In Marocco, il ministro dell'Agricoltura, della Pesca Marittima, dello Sviluppo Rurale e delle Acque e Foreste Ahmed El Bouari ha sottolineato l'efficacia delle iniziative del re Mohammed VI volte a preservare il patrimonio zootecnico nazionale durante la grave siccità degli ultimi anni. Intervenendo in una conferenza stampa tenutasi dopo il Consiglio di Governo, El Bouari ha sottolineato il ruolo...
EFA News - European Food Agency
