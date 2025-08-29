Prezzi al consumo /2. Federdistribuzione: "Distribuzione moderna argina gli aumenti"

I dati diffusi dall’Istat relativi alle stime preliminari sui prezzi al consumo del mese di agosto evidenziano un indice generale di inflazione stabile con +1,6% su base annua, mentre il carrello della spesa segna un lieve incremento del +3,5% su base tendenziale (leggi notizia EFA News). I dati provvisori del mese di agosto confermano un trend stabile dell’inflazione generale, mentre il carrello della spesa risente ancora di alcune tensioni legate in particolare all’andamento dei beni alimentari non lavorati a causa di effetti stagionali.

Tuttavia, sottolinea una nota di Federdistribuzione, "è importante rilevare come, all’interno della Distribuzione Moderna, il valore inflattivo del carrello della spesa registrato risulti inferiore e più in linea con il dato generale. Questo anche grazie alle azioni concrete, come le politiche promozionali e di convenienza, messe costantemente in campo dalle imprese del settore a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie".

In un contesto ancora segnato da una "forte incertezza, non s’intravedono al momento segnali di una possibile ripresa della domanda interna nei prossimi mesi, fattore invece fondamentale per sostenere la crescita economica del Paese", rimarca Federdistribuzione, auspicando, pertanto, che "la prossima Legge di Bilancio affronti questo tema cruciale, includendo misure concrete ed efficaci a supporto della capacità di spesa delle famiglie e che favoriscano un recupero della fiducia".