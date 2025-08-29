Avicoltura: Brasile conferma il suo primato mondiale

Il Brasile continua ad andare forte su pollame e uova. Secondo i dati della segreteria per il Commercio e le Relazioni Internazionali del ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento, solo da gennaio a luglio di quest'anno, le esportazioni di carne e frattaglie di pollo hanno superato i 5,47 miliardi di dollari, per un totale di oltre 2,9 milioni di tonnellate. Le esportazioni di uova, invece, hanno raggiunto un valore di oltre 123,78 milioni di dollari.

"L'allevamento avicolo è motivo di orgoglio per il Brasile. Questo settore genera milioni di posti di lavoro, garantisce cibo di qualità ai brasiliani e conquista mercati in tutto il mondo", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro. Le principali destinazioni della carne di pollo brasiliana sono: Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Messico e Filippine. Per quanto riguarda le frattaglie di pollo, i principali produttori sono Cina, Hong Kong, Ghana e Arabia Saudita.

Secondo la National Supply Company (Conab), si stima che la produzione di carne di pollo raggiungerà un nuovo record nel 2025, con una previsione di 15,48 milioni di tonnellate, con un aumento dell'1,5% rispetto al 2024.

Quest'anno, anche l'industria avicola brasiliana ha dimostrato la solidità del suo sistema di difesa agricola. A seguito del primo caso di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) in un allevamento commerciale a maggio, nel comune di Montenegro, nello stato di Rio Grande do Sul, il Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA) ha agito tempestivamente fin dall'inizio, implementando misure di contenimento, inclusi controlli sanitari, e comunicando con le organizzazioni internazionali. Dopo aver completato il periodo di 28 giorni di sospensione sanitaria, il Brasile ha informato l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OMS) e si è dichiarato indenne dalla malattia a giugno. Questa settimana, altri quattro paesi hanno revocato le restrizioni temporanee sulle importazioni di pollame dal Brasile.

"Abbiamo risposto rapidamente all'influenza aviaria, basandoci su scienza, tecnologia e rigorosi controlli sanitari. Questo impegno ci consente di espandere i mercati, garantire la sicurezza alimentare e rafforzare ulteriormente la fiducia nell'industria avicola brasiliana", ha sottolineato il Ministro Fávaro.

In questo modo, oltre a raggiungere nuovi record di produzione ed esportazione, il settore riafferma la sua posizione di punto di riferimento globale in materia di salute e sicurezza alimentare.