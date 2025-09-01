It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Salt Bae apre a Milano

La conferma in un video girato davanti al Duomo

Dopo mesi di rumors (leggi notizia EFA News) adesso è uffuciale: Salta Bae apre il primo ristorante in Italia, precisamente a Milano. Il nuovo locale aprirà i battenti in questo mese di settembre a Casa Brera, a due passi dal Teatro alla Scala: un complesso esclusivo che ospita già un hotel Marriott e che diventerà il palcoscenico italiano di Nusr-Et, la catena già presente in oltre 30 città tra N...

Fc - 53195

EFA News - European Food Agency
Related
Similar