Ferrero esce da Mediobanca
Sereco RE Sa (gruppo Ferrero) ha venduto tutta la sua partecipazione in Piazzetta Cuccia
Anche Ferrero se ne va da Mediobanca. Lo comunica Sereco RE Sa, società lussemburghese del gruppo dolciario di Alba, che ha deciso di uscire dal patto di consultazione di Mediobanca. Più precisamente, il 26 agosto scorso, comunica la società, Sereco ha venduto tutta la sua partecipazione in Piazzetta Cuccia, pari allo 0,41% del capitale: pertanto, a partire da quella data, non fa più parte dell'accordo.
Due anni fa, cioè a luglio 2023, Ferrero Spa aveva svalutato di 5,9 milioni di euro il proprio 0,17% di Mediobanca, portandolo da 28,5 milioni a 22,6 milioni rispetto a un costo originario di 46 milioni. All'epoca la società aveva parlato di "decisione presa sulla base della quotazione di mercato". la sua partecipazione in Mediobanca,
Avendo ridotto le quote anche il gruppo Lucchini (la controllata Sinpar è scesa allo 0,28%, Gilpar allo 0,10%) per una partecipazione che ammonta allo 0,37% del capitale, si assottiglia sempre più il patto di consultazione tra i soci di Mediobanca che passa dal 7,41% al 6,91%.
EFA News - European Food Agency