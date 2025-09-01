UE-Moldova: prospettiva di cooperazione agricola

Oggi e domani, 2 settembre 2025, il commissario per l'Agricoltura e l'alimentazione Christophe Hansen si reca in visita in Moldova per ribadire il sostegno dell'Unione Europa al percorso europeo del paese e approfondire la cooperazione con gli agricoltori e le comunità rurali moldavi. Si tratta della prima visita ufficiale del commissario in un Paese candidato e giunge in un momento cruciale prima delle elezioni parlamentari della Moldova del 28 settembre 2025.

La visita inizia a Chișinău con incontri con la presidente Maia Sandu, i principali rappresentanti del governo e le associazioni agricole. Il commissario Hansen viaggerà quindi attraverso la Moldova meridionale e centrale per una serie di visite sul campo incentrate sul potenziale di esportazione, sugli investimenti e sullo sviluppo rurale. Visiterà un'importante azienda di esportazione di frutta, una piccola cantina e un impianto di trasformazione lattiero-casearia e si scambierà con i membri di un gruppo di azione locale Leader.

Il secondo giorno Hansen visiterà un importante sito di riabilitazione dell'irrigazione nel distretto di Criuleni, un progetto di investimento sostenuto dall'UE volto a migliorare la resilienza e la competitività dell'agricoltura. Una conferenza stampa congiunta con le autorità nazionali a Chișinău concluderà la missione.