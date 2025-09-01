Dussmann Service: numero dipendenti supera i 24.700 (+5,4%)

Nel suo quarto Bilancio di Sostenibilità, Dussmann Service presenta un documento che racconta – con dati concreti e trasparenza – l’impegno verso un modello di crescita responsabile, in linea con i principi Esg (Environment, Social, Governance) e con gli obiettivi dell’Agenda 2030.Dal punto di vista economico, Dussmann, con le sue società partecipate, ha confermato una crescita solida: nel 2024 il f...