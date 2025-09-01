Veneto: tartufo nel Paniere delle Piccole Produzioni Locali

“Il tartufo è stato inserito tra i prodotti delle piccole produzioni locali del Veneto. Ancora una volta viene data una risposta ai consumatori che dimostrano con interesse sempre crescente di apprezzare e ricercare prodotti ben collegati all’identità locale e provenienti da filiere produttive corte, se non cortissime”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sottolinea l’ampliamento del paniere delle Ppl Venete, con l’inclusione dei tartufi, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

“Il provvedimento riguarda il prelibato tubero, diffuso in varie aree del Veneto, sia spontaneo che coltivato, non solo rispondendo ad una richiesta degli appassionati che acquistano i prodotti ricercandoli tra quelli dalla tracciabilità facilmente identificabile nel territorio circostante ma assicurando anche una risposta meritata a numerosi operatori del settore alimentare e associazioni di categoria che hanno chiesto di includerlo nello specifico paniere", sottolinea il presidente. "Piccole produzioni locali, significa prodotti seguiti dal punto di vista sanitario con specifici manuali e venduti dal produttore primario, da aziende di dimensioni contenute in ambito locale. Realtà non grandi ma importanti perché mantengono la tradizione di coltivazioni in territori da sempre votati all’agricoltura tutelando la biodiversità e valorizzando una cultura e un paesaggio fondamentali per il Veneto, garantendone la cura”.

I tartufi vanno ad aggiungersi a altri prodotti come salumi, insaccati e carni fresche, vegetali freschi ed essiccati, farine, conserve e confetture; miele e prodotti dell’alveare; pane e prodotti da forno; prodotti lattiero caseari; chiocciole vive e trasformate; prodotti della pesca e dell’acquacoltura; oli vegetali e aceti; birra e sidro. Tutti destinati alla vendita diretta nell’ambito della provincia di produzione o in quelle contermini all’interno della Regione.