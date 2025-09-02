It does not receive public funding
Esselunga torna in pista con Red Bull

Anche quest’anno il logo sarà presente sulle monoposto del team Red Bull Racing in gara a Monza

In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma a Monza dal 5 al 7 settembre, Red Bull ed Esselunga consolidano la loro partnership avviata nel 2022 con Oracle Red Bull Racing. Anche quest’anno il logo Esselunga sarà presente sulle monoposto del team Red Bull Racing, visibile durante l’intero weekend di gara all’Autodromo Nazionale di Monza, a fianco dei brand globali che supporta...

